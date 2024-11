Vaba Akadeemia Kaarina Rein «Rootsiaegse Tartu ülikooli identiteet 17. sajandi esimesel poolel»

Academia Gustaviana Dorpatensis avati 1632. aasta 15. oktoobril Rootsi Kuningriigi teise ülikoolina. Liivimaa ja Eestimaa kontekstis on Tartu ülikooli tähtsust kohalikus hariduselus raske üle hinnata. Academia Gustaviana avamisega sai Liivimaal hakata koolitama kohalikke olusid tundvaid haritlasi, nii pastoreid, õpetajaid kui ka riigiametnikke.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.