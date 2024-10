Vaba Akadeemia Kalle Kasemaa «Kas tõlkimine on võimalik?»

Loengus tuleb juttu raskustest, millega tõlkija on kokku puutunud ilukirjanduslikke ja filosoofilisi tekste eestindades. Tõlkeprobleemidest tuleb juttu keelerühmade kaupa: näiteid on nii indoeuroopa keeltest kui ka semiidi keeltest. Erilist tähelepanu pälvivad raskused, mida tekitab heebrea fraseologismide tõlkimine, aga ka araabia keele ökonoomsuse ning pärsia keele sõnamängude ja luulerikkuse vahendamise probleemid.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.