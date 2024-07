VABA AKADEEMIA Jaanika Anderson: «Egüptomaaniast enne Napoleoni sõjakäiku Egiptusesse»

Egüptomaania ehk hullus ja iha kõige Egiptusega seonduva järele on kestnud juba aastatuhandeid, kuigi vahel arvatakse ekslikult, et see sai alguse Napoleoni sõjakäiguga Egiptusesse 1798-1801. Egiptuse muistised ja ehitised, mis on tihedalt seotud egiptlaste religiooni ja matusekultuuriga, on pikka aega elanud passiivset elu, justkui oodates taasavastamist ja taaselustamist. Seega on egüptoloogial ja selle arengul oluline roll egüptomaania elavana hoidmisel. Loengus vaatame, millised olid egüptomaania ilmingud paari tuhande aasta vältel enne Napoleoni sõjakäiku Egiptusesse.