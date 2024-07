VABA AKADEEMIA Laur Järv: «Mustade aukude muusika»

Kui mustade aukude paar on miljoneid aastaid teineteise ümber tiireldes järjest lähedasemaks saanud, siis lõpuks sööstavad nad üksteise embusse ja liituvad üheks suuremaks mustaks auguks. Ühinemise viimaste sekundite protsess on nii röögatult võimas, et kisub ümberkaudse ruumi lausa kaasa võnkuma. Tuleb välja, et selliseid ruumi võbelusi - gravitatsioonilaineid - on universum täis ning tänu ülitundlikele detektoritele õnnestub neid jälgi ka registreerida. Loengus räägime gravitatsioonilainete lugu ja vahepalaks kuulame mustade aukude ühinemisel genereeritavaid võnkumisi helideks ümberpanduna.