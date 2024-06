VABA AKADEEMIA Leo Luks: «Dekadentlik estetism humanitaaria programmina»

Pikalt ja palju jutuks olnud humanitaaria kriis podiseb tehnokapitalistlikus raamistikus ja sellele omases vahetu mõõdetava kasu nõudmistes. Kõige otsesemalt teenib sellist kasu inseneeria, isegi loodusteadus peab oma alusuuringuid pidevalt õigustama baasina, millest võrsub küll ette ennustamata, aga kindlasti, tehnoloogiline innovatsioon ja majanduslik hüve. Humanitaaria on arvukates eneseõigustustes arutlenud sellesama kasuloogika sees, rõhutades, et ta toodab teistsugust, vahetult mõõdetamatut kasu – nt kasvatab demokraatlikke kodanikke, arendab moraali, aitab elus orienteeruda, sh valmistades inimesi ette suhtluseks globaliseerunud maailma kirju elanikkonnaga või koguni post-humaanseks tulevikuks jms. Eestis püüab humanitaaria viimastel kümnenditel kõigest väest varjuda säärast alternatiivkasu kuulutavate rahvusteaduste kilbi taha.

Leo Luks vaidlustab oma ettekandes sellise progressiivse, kasulikkuse-keskse käsituse humanitaariast. Võttes julgust humanitaaria hõimlusest kunstiga (arts and humanities) väidab ta esmalt, et humanitaarne uurimistöö, nagu ka kunst, peab olema täiesti vaba, lähtuma vaid sellest, mis uurijat paelub-kõnetab. Teiseks väidab ta, et just dekadentlik estetism (uuurimine uurimise pärast!, transgressiivsus ja tabude tematiseerimine jms) on kohane ja viljakas programm vaba uurimistöö jätkamiseks nende utilitaarsete-moraalsete realiteetide tingimustes, mis meid igal sammul lämmatada püüavad.