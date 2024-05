VABA AKADEEMIA Andreas Ventsel ja Mari-Liis Madisson räägivad vandenõuteooriatest

Andreas Ventseli ettekanne kannab pealkirja "Vandenõuteooriate poliitiline potentsiaal". Poliitikas on auditooriumi veenmine enamasti edukas juhul, kui korratakse järjepidavalt lugusid, mis teatud väärtusi ja toimijaid soosivad. Inimesed armastavad lugusid ehk narratiive, kuna tegemist on ühe kõige loomulikuma viisiga erinevate sündmuste mõistmiseks, meeldejätmiseks ja teistega jagamiseks. Vandenõuteooriad on just üks niisugune lugu, mis on „elust enesest põnevam“. Enamgi veel, vandenõuteooriad näevad sündmusi konfliktina, mille käivitavaks jõuks on „salaja kurjadel eesmärkidel tegutsev grupp”, kelle mahhinatsioonide tagajärjel mingi osa ühiskonnast, sageli suur enamus, kannatab. See tähendab, et konflikt, mis on igasuguse poliitilise võitluse kese, on vandenõuteooriate tuum. Ettekandes vaadeldaksegi vandenõuteooriate funktsioone poliitilise diskursuse kujundamisel.