Ukraina presidendi sõnul on ukrainlastel keeruline vastu pidada, kui USA oma toetust ei taasta. Milliseks võib kujuneda olukord, kui Venemaa suudab tõepoolest korraldada suurema pealetungi ja kas nüüd on oht, et üha rohkem hakkab abi minema Iisraelile, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» strateegilise kommunikatsiooni eksperdi ja riigikogu liikme Peeter Taliga.