Abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütles «Telehommikule», et eile otsustasid sotsiaaldemokraadid, et koostöö keskerakonnaga Tallinna linnavolikogus on lõppenud. «Praegu on kohal kõik üheksa sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni liiget. Eile oli otsus tõesti väga ühene ja selge, et täna meie fraktsioon umbusaldust toetab.»