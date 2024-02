VABA AKADEEMIA ⟩ Mihhail Lotman: «Vene kultuur: etüüdid mustades värvides. Russofoobia 2»

Järjekordses vestluses käsitleme edasi russofoobia teemat 19.-21. sajandi vene kultuuris. Kui 19. sajandil oli vene- ja Venemaa-vihkamine enamasti silt, millega tähistati liberaale (vaid üksikud inimesed nagu Vladimir Petšerin deklareerisid ise oma vihkamist), siis 21. sajandil kerkisid esile need, kes võtsid russofoobi tiitli uhkusega omaks. Märkimisväärne on aga see, et russofoobide ja šovinistide maailmamudelis on palju sarnast.