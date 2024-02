VABA AKADEEMIA ⟩ Tõnu Viik: «Võimas silm kosmost uudistamas»

Räägime sellest, miks ameeriklastel sellist röögatult kallist teleskoopi üldse vaja oli, miks teleskoobile James Webbi nime panna ei tahetud, miks teleskoop sellisesse veidrasse kohta paigutati, mida sellega vaadelda saab, miks ta sellise kummalise aluse peal on ja ka muud.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.