VABA AKADEEMIA ⟩ Pärtel Piirimäe: «Õiglase sõja idee Euroopa mõtteloos ja Venemaa sõda Ukrainas»

Loengus käsitletakse õiglase sõja ideetraditsiooni Euroopa mõtteloos ning analüüsitakse käimasolevat Venemaa-Ukraina sõda selle traditsiooni kontekstis. Loengus küsitakse, millistele ideedele on toetunud Venemaa oma agressiooni õigustamisel ning millisel määral ja viisil peegeldab lääneriikide reaktsioon sõjale selle ideetraditsiooni mõningaid keskseid aspekte.

Kõik huvilised on oodatud Jakobi kultuurikotta ettekandest osa saama 9. veebruaril kell 18.15.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.