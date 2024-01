Tallinna 21. kooli gümnasist: õpetaja ja õpilase vahel peaks valitsema vastastikune austus

Tallinna 21. kooli 11. klassi õpilane Ats, kes tuli esmaspäeval streigi ajal kooli, et reedel toimuvat moeetendust ette valmistada, rääkis, et toetab õpetajate tööseisakut, sest kuigi haridus on õpilaste põhiõigus, ei tähenda see, et õpetajad streikida ei tohi.