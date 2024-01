VABA AKADEEMIA ⟩ Kalle Truus: «Taimsed hallutsinogeenid: keemilisi, neuroloogilisi ja spirituaalseid aspekte»

21. sajandit on nimetatud ka psühhedeelia-sajandiks – alanud on ajastu, mil järsult suureneb inimkonna huvi teadvusseisundeid muutvate ainete, sh taimsete hallutsinogeenide vastu. Need on ained, mis radikaalselt muudavad inimtunnetust, põhjustades eredaid ja sügavaid nägemusi. Nägemused ei tarvitse olla meeldivad, sageli põhjustavad need kogejale suuri kannatusi. Miks siis selliseid aineid tarvitatakse? Kui palju on teada ajusisestest mehhanismidest, mis nägemusi tekitavad? Kas neis nägemustes on ka midagi väärtuslikku? Miks paljud kirjanikud, kunstnikud ja teadlased on tarvitanud psühhotroopseid aineid? Kas saaks neid aineid kuidagi kasutada ajuhaiguste ravil?