VABA AKADEEMIA ⟩ Juhan Javoiš: «Bioloogiline vaade demograafilisele paradoksile: miks kaks pluss kaks ei võrdu neli»

Tänapäeva kõrgtehnoloogiline ühiskond elab läbi põnevat loodusnähtust, mille tähtsust on võimatu ülehinnata, nn demograafilist üleminekut ehk demograafilis-majanduslikku paradoksi: mida kõrgemaks kerkib ühiskonna elatustase, seda vähem lapsi sünnib. Esmapilgul oleks justkui tegemist humanistliku dogmaatika empiirilise seljavõiduga bioloogia ja üldse reaalteadusliku loogilise maailmapildi üle. See esmamulje paneb hõiskama, sest viimastel on lohutavat pakkuda vähe, et mitte öelda üldse mitte. Paraku pole pilt nii lihtne. Loengus täpsustame bioloogilist vaadet demograafilis-majanduslikule paradoksile.