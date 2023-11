VABA AKADEEMIA ⟩ Niilo Kaldalu "Bioloogiline relv"

Biorelv on relv, milles kasutatakse mikroorganisme või elusorganismidest eraldatud toksiine. See võib olla sõjaliseks otstarbeks mõeldud massihävitusrelv, aga samuti terrorismis või kuritegevuses kasutatav, eesmärgiga tappa inimesi, loomi või taimi. Biorelvade väljatöötamise, valmistamise ja kasutamise keelavad kaks suurt rahvusvahelist lepingut: 1925. aasta Genfi protokoll ja 1972. aasta biorelvade konventsioon. Need ei suutnud peatada Teise maailmasõja aegseid ja külma sõja aegseid biorelvade programme. 2001, 11. septembri rünnakute järel saadeti USA-s biorelva-kõlbliku siberi katkuga kirjad kahele senaatorile ja mitmetele ajakirjandusväljaandele, suri 5 ja nakatus veel 17 inimest. Madaltehnoloogilise biorelva valmistamine tundub suhteliselt lihtne ja odav, mis tekitab kõhedust ja sunnib otsima vastumeetmeid.

Reedeses loengus tuleb juttu biorelvade ajaloost ja sellest, mis on biorelva programmidest tänaseks avalikkusele teada. Samuti mikroobidest, mida on kõige rohkem relvana kasutatud või relvade jaoks toodetud. Kui keeruline on valmistada biorelva terroristidel või üksiküritajal? Kui lihtne on sellel teemal avalikkust pettaja külvata paanikat?