VABA AKADEEMIA ⟩ Erki Tammiksaar: "Vene esimene ümbermaailmasõitja Adam Johann von Krusenstern ja tema Lõunamere atlas"

Baltisaksa mereväeohvitser Adam Johann von Krusenstern on tuntud eelkõige kui Vene esimene ümbermaailmasõitja. Tema ekspeditsioonil aastatel 1803–1806 on jääv tähtsus nii Vene kui maailma meresõidu ajaloos. Lisaks oli tal teaduslik ambitsioon: täpsustada maailmamerede füüsilist geograafiat ning ümbermaailmareis pakkus selleks hea võimaluse. Krusensternile oli oluline näidata, et ümbermaailmareisid on odavam ja kiirem tee Vene-Ameerika ja Kamtšatka varustamiseks. Ta suutis selles keisrit veenda. Järgmised Vene ümbermaailmareisid tõid endaga kaasa palju geograafilisi avastusi Vaikses ookeanis ja Krusenstern kandis need avastused oma maailmakaardile (1815, 1818, 1822, 1825). Kuna kogu maailmamere täpne kaardistamine käis ühele inimesele üle jõu, pühendus Krusenstern 1820. aastate algul vaid Vaikse ookeani füüsilisele geograafiale. Andmed tuhandete saarte ja rannikute kohta Vaikses ookeanis olid äärmiselt vastukäivad ning Krusenstern otsustas selles korra luua. See õnnestus tal Lõunamere atlastes, mis ilmusid aastail 1824–1827, 1835 ning 1838. Krusensterni Lõunamere atlas oli üle 30 aasta ainus ülevaatlik ja põhjalikule uurimistööle põhinenud uurimus Vaikse ookeani keerulisest füüsilisest geograafiast, mis tõi talle ülemaailmse tunnustuse kartograafina. Ükski Vene atlas pole olnud maailma kartograafia ajaloos nii teedrajav ja mõjukas kui Krusensterni Lõunamere atlas.