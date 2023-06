VABA AKADEEMIA ⟩ Jaanika Anderson: Pompei seinamaalingud

79. aastal toimunud Vesuuvi vulkaanipurse Itaalias Napoli lahe ääres mattis Pompei, Herculaneumi ja teisid asulad aastasadadeks. Selle loodusõnnetuse tagajärjel ja väljakaevamiste tulemusena on meil täna teadmised iidsete roomlaste elu erinevatest aspektidest.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.