VABA AKADEEMIA ⟩ Mihhail Lotman: "Etüüdid mustades värvides. Vene keel ja Vene Jumal"

"Sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega," väitis Carl von Clausewitz. Kultuur on sõjapidamine teiste vahenditega. Venemaa imperialistliku poliitika arsenalis on tähtsal kohal "pehme jõud": kultuur, sport jne. On välja töötatud ulatuslik Vene maailma kontseptsioon: see on traditsioonilistel väärtustel rajanev maailm, millel on erakordne vaimsus. Erakordne on ka vene keel. See on püha keel ja vene imperialismi lahutamatu osa.