VÄLKVIDEO ⟩ Rainer Saks: õhurünnakud on ainuke viis, kuidas Venemaa saab Ukrainat takistada

«Praegu on näha, et ka täiesti põhjendatult. Õhurünnakud on ainukene viis, kuidas Venemaa saab Ukrainalt üldse takistada, nii et ma ei tea, mis graafikus siin oli midagi planeeritud, aga need õhutõrje süsteemid, mida Ukraina on nüüd hakanud väga efektiivselt kasutama, on laekunud viimase kuu aja jooksul.»