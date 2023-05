VÄLKVIDEO ⟩ Indrek Kannik: venelaste lennukid ja helikopterid tulistas ilmselt alla paanikas Vene õhutõrje

Indrek Kannik rääkis, et põhjuseks, miks eelmisel laupäeval ühe tunni jooksul kaotasid venelased kaks lennukit ja kaks või kolm helikopterit, on ilmselt Vene oma õhutõrje. Ta lausus, et kinnitust küll veel ei ole, aga suure tõenäosusega häkiti sisse Vene õhutõrjesüsteemi.

«Süsteem, mis peab omad ära tuvastama, võeti maha ja Vene õhutõrjujatele tundus, et kõik kes tulevad, on võõrad ning paanikaolukorras lasti need kõik alla.»

Kannik lausus, et kui rääkida kübersõjast, siis me oleme küll olnud mures venelaste võimekuse pärast, aga tegelikult on Ukraina ka selles sõjas edukam olnud.