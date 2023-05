VABA AKADEEMIA ⟩ Imar Koutchoukali "Põhjamaalased muslimite silmis: viited viikingitele keskaja islami kirjutistes"

Alates üheksandast sajandist põrkusid mitmes Euroopa piirkonnas kokku kaks väga erinevat rahvust: muslimid ja viikingid. Tänu araabia kirjaoskajatele on meile säilinud mitmed keskaja tekstid, mis näitavad, kuidas nad teineteist vaatasid. Lähtuvalt Ibn Fadlani (10. saj) ning Ibn Dihba (12. saj.) kirjutistest vaatame, kuidas muslimid kirjeldasid viikingite kombeid, traditsioone ja muid eripärasid.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.