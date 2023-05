VÄLKVIDEO ⟩ Erik Moora: võimuliidu järeleandmine annaks opositsioonile vaid jõudu uuteks nõudmisteks

Erik Moora rääkis Postimehe otsesaates, et keerulist olukorda parlamendis ei saa ilmselt lahendada viisil, kus koalitsioon mõnest oma ettepanekust loobuks. Ta lausus, et tavaliselt tuleb sellisel puhul kohe mingi uus nõudmine.

«Võib olla nii, et nad haistavad, et panime nad murduma, saame näidata töövõitu, saame näidata, et me oleme oma valijate eest justkui seisnud ja panevad täpselt sama moodi edasi või keeravad vinti peale.»