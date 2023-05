VÄLKVIDEO ⟩ Kivimägi: venitamise saab lõpetada ka administratiivsete meetmetega, seni oleme otsinud kokkuleppeid

«Arvan, et paragrahv 72 kasutades, on igati põhiseaduspärane ka see, kui ühel hetkel lõpetatakse kas protseduurilised küsimused või eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks fikseeritakse aeg. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi on tegelikult juhatusele antud arvestatav roll, et reguleerida ja arutada neid küsimusi, mis ei ole riigikogu kodu- ja töökorraseadusega seotud. Jutt on protseduurilistest küsimustest ja antud juhul me saame väga üheselt öelda, et see, kui palju võib neid esitada ja kas neid saab lõputult esitada, on tegelikult seaduse tasandil reguleerimata, millest tulenevalt on see riigikogu juhatuse pädevuses.»