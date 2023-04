VÄLKVIDEO ⟩ Peeter Tali: ukrainlased kindlasti tervitavad Venemaad 9. mai puhul nii sõna kui teoga

Vastates küsimusele, kas 9. mai paraadi ajal julgevad ka Vene lennukid õhtu tõsta, vastas Peeter Tali, et ei oska öelda, sest eelmisel korral nad ei julgenud. Ta lausus, et Vene õhujõudude kaotused on olnud Ukrainas küll märkimisväärsed, aga lennukeid on neil ikkagi veel piisavas koguses.