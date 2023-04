VIDEO ⟩ Marten Kaevats: küsin pidevalt oma TikTokki kasutavalt tütrelt, kas ta ikka teab, et kogu info läheb otse Hiina luurele

Marten Kaevats on oma 15-aastasele tütrele pidevalt rääkinud, mis on tegelikult TikToki tagamaad.

«Olen umbes neli aastat tema ajusid vaikselt töödelnud, kas sa tead, et kogu see info läheb Hiina luurele. Ta ütleb, jaa, ma tean, aga eks tal on kogukonna surve, et ta ikka seal on. Kuid ta teab ja tutvustab seda ideed ka teistele põlvkonnakaaslastele.»