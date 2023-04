VÄLKVIDEO ⟩ Sikkut: ma ei saa ühelegi poliitikule ette heita, et kriisiolukorras vaktsiine rohkem telliti

Riina Sikkut rääkis saates «Ministri närviproov,» et tol aja oli tähtis vaktsiinid kätte saada ja kui me ei oleks osalenud ühishankes, siis poleks kuidagi suudetud motiveerida ravimifirmasid müüma ja transportima vaktsiine nii väikesele turule nagu on Eesti.

Sikkut selgitas, et keegi ei teadnud, mis tempos vaktsiinid valmivad ja Eestisse jõuavad, nii et selline otsus tehti riskide maandamiseks ning kriisiotsused ongi kulukad. Ta lausus, et tagantjärgi vaadates on kahju, et vaktsiine tuleb hävitada ja sellega kaasneb teatud kulu, aga tolleaegne otsus ühishankesse minna ja Eesti elanikele need vaktsiinid tagada, oli kahtlemata õige.