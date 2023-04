VÄLKVIDEO ⟩ Kannik Putini Ukrainas viibimisest: ta tõenäoliselt ei läheks rindele nii lähedale

Indrek Kannik rääkis Postimehe «Sõjastuudios,» et need esimesed videod, mida venelased ise eetrisse paiskasid, ei kinnita, et Putin oleks Ukrainas viibinud.

«Seal on näha üsna suvalisi kohti, mille puhul ei ole võimalik geograafilist asukohta määrata, on viibitud mingites staapides, aga need kohtumised võisid toimuda ka mujal.»

Kannik selgitas, et arvesse võttes Putini senist käitumismudelit, on pigem ebatõenäoline, et Venemaa president rindele nii lähedale läks. Ta lisas, et ilmselt tahavad venelased näidata oma sõduritele, et neilgi on tegus ja energiline president, kuna Zelenskõi käigud vahetult rindejoonele, on ka Venemaal teada.