VÄLKVIDEO ⟩ Arto Aas: maaturism saab maksutõusudega kõige suurema löögi

Arto Aasa sõnul paistab uus valitsuslepe kõige mustemates toonides just hotelli- ja turismisektori jaoks, kes ise lootis, et teatud maksumäärad alanevad, aga reaalsus kipub olema hoopis midagi muud.

«Maaturism saab kõige suurema löögi. See on sektor, kus ei ole suuri kasumeid, keegi ei teeni seal miljoneid ja miljardeid ja kui panna sinna potti käibemaksu tõus, palgatõusud, võimalikud kohaliku maksu tõusud, siis see pilt näeb ikka päris kole välja.»

Aas selgitas, et kui täna on käibemaksu määr üheksa protsendi peal ja ta peaks tõusma kahekümne kahe protsendi peale, siis on see sektori jaoks väga karm maksutõus.