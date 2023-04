VÄLKVIDEO ⟩ Madis Kallas: maamaksu tõstmise võimalust kasutavad ilmselt jõukamad omavalitsused

Madis Kallas rääkis «Ministri närviproovis,» et kuna on ka ise olnud kohaliku omavalitsuse juht, on ta veendunud, et maamaksu tõstmine ei ole maapiirkondade jaoks lahendus.

Kallas lausus, et maapiirkondade osas see suurt võitu ei anna ja seetõttu on ta veendunud, et põllumehed ja maapiirkondade inimesed ei pea ülemäära palju kartma, et kohalikud omavalitsused hakkaksid neid kuidagi täiendavalt maksustama.