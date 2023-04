VÄLKVIDEO ⟩ Vaata, milline on alampalga tõusu kokkulepe

Mart Võrklaev rääkis saates «Ministri närviproov», et koalitsioonilepingus on kirjas, et 2027. aastaks liigutakse alampalgaga 60 protsendile mediaanpalgast ja selles lepitakse kokku tööandjate ja ametiühingutega.

«See ei ole meie unistus, see on tööandjatega läbi räägitud, kas sellises tempos liikumine ja sellise ühise suuna kokkuleppimine on mõeldav, nad on öelnud, et jah.»

Saatejuhi viitele, et Kai Realo Tööandjate Keskliidust on öelnud, et kokkulepe on vaid 50 protsendi osas ja kui juttu tuleb 60 protsendist, peab leppesse lisanduma ka kriisi ajal alampalga vähendamise võimalus, vastas Võrklaev, et ilmselt on kommunikatsioonis mingi segadus. Tema hinnangul on 60 protsenti tehtav ning see, kas tulevad ka mingid lisagarantiid, on läbirääkimiste küsimus.