VÄLKVIDEO ⟩ Gert Jervan: kui laseme kratid Eesti riigi kallale, peaksid nad toimetama seal meie tahtmist mööda

Gert Jervan selgitas Postimehe otsesaates, et Eesti riigi arendatav kratikava, mis on meie nimetus tehisintellekti teenusele, on absoluutselt teine tee, kui on hetkel arutuse alla sattunud GPT-mudelid.

«Meil on Eesti riigis selles mõttes ikkagi väga hästi, et oleme nende teemadega kokku puutunud varem. Eesti riigil on olemas oma kratikava, mis on Eesti riigi väga tore nimetus tehisintellekti teenustele.»

Jervan lausus, et muidugi on Eesti riigil ambitsioon, et tehisintellekt hakkaks üha rohkem meie elu paremaks muutma, aga seejuures tuleb teadvustada aspekti, et kogu tehisintellekti pool peab olema läbipaistev. «Kui me laseme kratid Eesti riigi kallale, siis peame olema kindlad, et see, mida need kratid toimetavad seal, on just täpselt see, mida meie tahame, et nad toimetaksid.»