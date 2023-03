Tsahkna: Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmise põhiprobleem on, kuidas seda teha

Tsahkna rääkis Postimehe otsesaates, et koalitsiooniläbirääkimistel ei ole Vene kodanikelt kohalikel valimistel valimisõiguse äravõtmise aruteluni veel jõutud. Ta lisas, et nii Eesti 200 kui ka Reformierakond on seisukohal, et meile vaenulike riikide kodanikelt tuleb valimisõigus ära võtta.

Tsahkna nentis, et selles küsimuses on erinevatel seisukohtadel olnud ka õiguskantsler ja õigusanalüütikud, aga võimuläbirääkijad jõuavad selle teemani kindlasti. «Igal juhul võiks suund olla see, et lojaalsus on alus, mille põhjal saavad inimesed valida, lojaalsust väljendab aga kodakondsus.»