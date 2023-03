VABA AKADEEMIA ⟩ Tõnu Viik: "Ülivõimsad gammakiirte pursked kosmoses"

On huvitav märkida, et selliste objektide avastamisel oli abiks suurriikide diplomaatia või õigemini tuumakatsetuste osalise keelustamise leping. Kuna USA kartis, et NSVL vilistab sellele lepingule ja jätkab katseid, siis otsustas USA kontrolliks üles saata hulga satelliite, mis tõepoolest avastasid kummalist kiirgust. Mis edasi sai, sellest juba loengus.