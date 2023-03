VÄLKVIDEO ⟩ Kersna: riik peab eestikeelsele õppele üleminekul olema Tallinnale nõudlik partner

Liina Kersna ütles vastates küsimusele, kas Tallinna linn võiks hakata eestikeelsele haridusele üleminekule vastu töötama, et väga suure tõenäosusega see just niimoodi lähebki.

«Tallinn on seda deklareerinud linnapea suu läbi, et need on ebarealistlikud plaanid, ei ole võimalik midagi teha, sest ei ole õpetajaid.»

Kersna tõi näite, et ka Tallinnas on mõnes venekeelses koolis koolijuht vahetunud ja lühikese ajaga on koolis välja vahetatud 27 õpetajat ning eestikeelsed õpetajad on leitud. Ta lausus, et väga palju on kinni motivatsioonis ja riik peab olema Tallinna linnale nõudlik partner, sest ka Tallinna linnas elavad noored väärivad võrdset kohtlemist ja võrdseid võimalusi.