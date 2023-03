VÄLKVIDEO ⟩ Reinsalu: ilmselt oli Reformierakonna kärpejutt mõeldud sotsiaaldemokraatide taltsutamiseks

Urmas Reinsalu ütles, et nii palju kui tema on koalitsioonikõnelustel olnud, on Reformierakonna rahajutt kõneluste algul üsna tavaline.

«Reformierakonnaga erinevate koalitsioonide läbirääkimistel on see üsna üldine algusfaas, et meil tegelikult nagu midagi ei ole, ja tundub, et nagu midagi tegema ei peaks, aga tegelikult on olulisi asju, mida tuleb teha.»