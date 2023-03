VÄLKVIDEO ⟩ Võrklaev: meil ei ole koalitsiooniläbirääkimistel B plaani

Mart Võrklaev rääkis, et Reformierakond läks läbirääkimistele sooviga teha koalitsioon, mis töötaks neli aastat. Ta selgitas, et just selleks võetigi esmaspäeval aega, et erakondade juhid saaks omavahel suhelda.

Ta lausus, et loodab siiralt, et see nii ka läheb ja eilne esimene kohtumine andis julgust seda veel rohkem arvata. «Meil täna ei ole selles osas mingit plaan B-d, me keskendume sellele plaan A-le ja proovime seda teha hästi ja loodame, et meie partnerid on sama siirad ja soovivad seda sama palju.»