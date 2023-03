Iga nädal eemaldatakse poelettidelt tooteid, mis on meile kahjulikud. Uurime, millised need ohud on, mis toodetelt tuvastatakse. Proovime Ameerika veidraid hitt-tooteid ning maitseme hülgelihakonservi, umbrohupestot, tammetõruleiba ja ahvenakrõpsu.