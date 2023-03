VABA AKADEEMIA ⟩ Laur Järv: "Elu, surma ja aja valem"

Seekordses loengus räägime termodünaamika teisest seadusest ning kuidas selle abil mõista Universumi arengut Suurest Paugust kuni lõppseisundini kauges tulevikus. Seejuures ei saa mööda ka küsimustest, kas elu nähtus toimib soojussurmale vastu ning miks ajal on suund.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.