VÄLKVIDEO ⟩ Kristina Kallas sellest, miks on tema tulemus Hussari omast parem

«Ma arvan, et see päris õiglane võrdlus absoluutnumbritega ei ole, sest ringkonnad on erinevad, konkurents ringkondade sees on erinev. Lauri Hussar kandideeris ülipopulaarse Eesti poliitiku Kaja Kallase vastu.»

Ta lisas, et temal endal tuli küll kandideerida Urmas Klaasi vastu, aga samas oli teada, et Klaas riigikogusse ei lähe. «Nii et ma arvan, et need on erinevad konkurentsitingimused lihtsalt.»