VÄLKVIDEO ⟩ Särekanno: oht rünnakuks piirile pole kuhugi kadunud, selleks tuleb valmis olla

Uku Särekanno sõnul jagab Leedu piirivalve ka täna videosid sellest, kuidas Valgevene ametivõimud lõhuvad piiritara ja lõikavad sellesse auke, et inimesed saaksid üle piiri liikuda. Ta lausus, et oht on sama, sest tegutsejad on ju samad.