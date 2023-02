Vaata otseülekannet ⟩ Heategevuslik muusikasaade „Elagu Eesti! Slava Ukraini!“

Aasta tagasi koguti televaatajate abigal raha kiirabiautode saatmiseks Ukrainasse. Nüüd astume me kiirabiautodest sammu edasi, otse rindel vene vägedele vastu seisvate sõdurite juurde. Kogume raha selleks, et anda võitlejatele esmased meditsiinilised oskused, mis võivad pärast vigastada saamist enda või kaaslaste elu päästa.

Helistades numbrile 900 7910, on võimalik teha 16 euro ja 30 sendi suurune annetus, mis katab ühe Ukraina võitleja koolituskulud. Nii on võimalik anda oma isiklik panus ja saata Eesti Vabariigi aastapäeval isiklik tänu nendele, kes kaitsevad oma kodumaal ka meie kodumaad.

Postimehe ja Kanal 2 partneriks on MTÜ Slava Ukraini, kes on missiooni täitmiseks valinud Ukrainas välja väga hea renomee ja võimekusega heategevusfondi PULSE. Fondi koolitustel on ellujäämisoskused omandanud juba enam kui 11 000 julget meest ja naist.