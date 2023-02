VÄLKVIDEO ⟩ Parmas: õiguskaitseorganite rakendamine valimisvankri ette ei lähe läbi

Andres Parmas rääkis, et kui meenutada meediast läbi käinud lugusid, siis on ka Eestis olnud juhtumeid, kus valimisvõitluses püütakse mustata konkurenti ja rakendada riigi õiguskaitseorganeid oma valimisvankri ette.

«Ma julgen küll öelda, et see ei ole läinud Eestis mitte kunagi läbi. See on olnud meile mõnes mõttes ebameeldiv ja tüütu töö või kohustus selgitada, miks me mingisuguseid menetlusi alustame või mingisugustel juhtudel menetluse alustamata jätame, aga see ongi meie töö ja töö ei peagi alati olema lust ja lillepidu.»