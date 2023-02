VABA AKADEEMIA ⟩ Imar Koutchoukali "Pildikeeld islamimaailmas: enne ja nüüd"

Hiljuti puhkes väikeses USA ülikoolis maailma kunstiajaloo tunnis skandaal, mille tõttu kaotas kaasprofessor oma töö. Põhjuseks oli see, et seminari käigus näidati pilti prohvet Muhammadist. Miks suhtutakse islami maailmas nii hukkamõistvalt inimeste, eriti prohvetite, kujutamisse? Käesolev loeng annab ülevaate prohvetite kujutamisest islamimaailmas nii ajalooliselt kui ka tänapäeval.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.