VÄLKVIDEO ⟩ Raivo Vare: Ukraina tulistab välja rohkem mürske kui kogu läänekoalitsioon neid toota suudab

Majandusekspert Raivo Vare rääkis Postimehe «Sõjastuudios», et Ukraina sõja tõttu on ka kaitsetööstus üha enam kohanemas sõja aja vajadustega. Ta nentis, et kui ameeriklased saavad sellega enam vähem hakkama, siis Euroopas on olukord katastroofiline.