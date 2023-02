VÄLKVIDEO ⟩ Oja: telefoni teel tehtud annetuse andmed tuleb deklareerimiseks ise üles leida

Annika Oja rääkis Postimehe otsesaates, et kui enamasti on annetuste andmed juba eeltäidetud tuludeklaratsioonil, siis telefoni teel tehtud annetusi sealt ei leia.

«Telefoni teel annetuste tegemisel kahjuks ei ole võimalik inimest identifitseerida ehk kui te helistate, siis teile lihtsalt öeldakse, et tänan, olete annetuse ära teinud ja kõik. Te ei ütle sinna ei oma isikukoodi ega lähe ID-kaardiga ennast tuvastama.»

Oja soovitas annetajal tuletada meelde, millal annetus sai tehtud ja otsida seejärel infot oma telefonioperaatori arvelt kõneeristuse alt, kus on näha summa ja number, kellele on annetus tehtud.

Ta lisas, et kui organisatsiooni nimi on leitud, saab abi ka MTA kodulehelt.

«MTA on just lähtudes Ukraina sõjategevusest pannud kodulehele üles suuremad organisatsioonid, kes annetusi korjasid ja nende rekvisiidid, et oma annetused ära deklareerida.»