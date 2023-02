VÄLKVIDEO ⟩ Madis Mikko: ukrainlaste soov on venelaste jõude Bahmuti all kinni hoida

Madis Mikko rääkis Postimehe «Sõjastuudios,» et küsimus ei ole mitte ainult Bahmuti linnas, vaid ka seda ümbritsevates transpordisõlmedes.

Ta selgitas, et samuti ohustavad ukrainlased Bahmuti piirkonnas venelasi sellega, et venelased võidakse ära lõigata kogu lõunapoolsest Ukrainast.

Mikko lausus, et loomulikult on see Ukraina sõjaliste ekspertide hinnata, kui kaua nad üht või teist punkti hoiavad.