VÄLKVIDEO ⟩ Sukles olümpiamängudel osalemisest: see poleks ka õiglane, kui kõik on Pariisis ja meie Epp Mäega istume siin kohvikus

«Siin me peame nagu hästi selgelt joone tõmbama, kui riik hakkab sekkuma, kas valitsus siis, või mõni hull tahab, et riigikogu hakkab seadusi vastu võtma, siis sellele järgneb automaatselt vastavalt olümpiahartale Eesti olümpiakomitee kõrvaldamine igasugusest olümpialiikumisest. Ehk seda otsust ei tee ei valitsus ega riigikogu.»

Ta lausus, et kõige raskem otsus oleks mänge boikoteerida, sest sportlastel on niigi võimalus vabalt otsustada, kas osaleda või mitte. Ta lausus, et kui olümpiamängudel on küll kohal nii Venemaa ja Valgevene, aga seal on ka Ukraina võistlejad ning meie Epp Mäega istume siin kohvikus, siis see ei ole ka õiglane.