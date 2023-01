VÄLKVIDEO ⟩ Kurbatova: narkootikumide tarvitamise eest vanglasse panek ei aita kedagi

Aljona Kurbatova rääkis, et inimene muudab oma käitumist siis, kui ta saab aru, et teistmoodi käitumine on talle hea.

«Karistamine pigem süvendab probleemi, eriti sellised karmid karistused selle eest, et inimese ainus möödaastumine seadusest on tarvitamine. Panna ta selle eest vanglasse, kus ta omandab võib-olla veel mingid negatiivsed käitumisomadused, see ei aita mitte kedagi.»

Kurbatova hinnangul on kasutegur oluliselt suurem, kui inimesele pakutakse vajalikku abi. «Meie eesmärk ongi see, et me aitame inimestel mõista nende käitumist, kui nad ei ole valmis tarvitamisest loobuma.»

Ta selgitas, et oluline on aidata inimesel see periood üle elada, sest valdav osa inimestest lõpetab ühel hetkel narkootikumide tarvitamise nagunii. Kurbatova täpsustas, et sõltuvusse satub siiski väike osa neist, kes on elu jooksul narkootikume tarvitanud.