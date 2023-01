VÄLKVIDEO ⟩ Koitmäe: kui valimissedelile läheb number valesti, küsige uus sedel

Arne Koitmäe rääkis, et kuigi ta tavaliselt hääletab elektrooniliselt, käis ta mõne aasta eest samuti pabersedeliga hääletamas ja tajus, et numbrit kasti kirjutades võib tõesti väike erutus tekkida. Ta lausus, et sellises olukorras võib alati jälgida valimiskabiini plakatil olevaid instruktsioone, kuidas sedelit täita.