VÄLKVIDEO ⟩ Peeter Tali: venelased soovivad 24. veebruariks vallutada kogu Donetski ja Luhanski oblasti

Peeter Tali sõnul on venelased kuupäevade pantvangis ja neil on vaja raporteerida saavutustest igasugusteks aastapäevadeks, olgu selleks tärminiks siis seitsmeaastak, viisaastak, revolutsiooni aastapäev või Putini sünnipäev.

Tali on veendunud, et Vene armeele on antud ülesanne ka 24. veebruariks ehk sõja esimeseks aastapäevaks: «Kindlasti tuleb teha kokkuvõtteid ja ülesanne on ära vallutada täielikult Donetski ja Luhanski oblast ja suruda Ukraina rahuläbirääkimiste laua taha.»